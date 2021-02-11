【管理Tips】面試「口啞啞」如何是好？Google CEO 經驗分享：把「不懂」變成優勢

想在新一年後成功轉職賺多人工？除了撰寫履歷，如何準備面試也是令人頭痛的事情。例如，當面試官問了一些你無準備、甚至是不懂的問題，該怎麼辦？Google 執行長（CEO）Sundar Pichai 多年前也遇上同樣情況，當時他把不懂回答的問題「反客為主」，變成優勢。

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2004 年，Sundar Pichai 應徵 Google 產品副總裁時，面試官問他對 Gmail 有甚麼想法，當時他還未有機會使用此網郵服務，所以無法提供具體想法。之後第四輪的面試官也問：「你看過 Gmail 介面嗎？」，Pichai 同樣誠實回答，面試官因此跟他分享 Gmail 是如何運作，讓他在後續幾輪面試中分享他對新產品的見解。

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Sundar Pichai 解釋，面試時當遇到不懂的問題時，首先是「不要裝懂」，然後利用「不知道」為引子，跟面試官作更多討論；回答時應避免直接說「不知道」、「不會」，可以改用「因為某些原因，所以不太清楚」，像他用「因為還沒使用過，所以不太清楚」回答，因而讓面試官了解原因，並向他介紹了 Gmail，從而將話題導回到自己熟悉的「產品規劃經歷」。

在面試中遇到不會回答的問題時，切記千萬別裝懂，不妨先冷靜思考「自己為甚麼不懂」，以及如何跟「自己擅長與熟悉的事情連結」，同時在過程中適時把「好奇心」與「學習動機」加入，或許能讓僱主留下深刻印象。

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