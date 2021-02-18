【疫市營商】居家抗疫・網購方便　紅酒網銷疫情生意升3成兼吸新客戶

新冠肺炎疫情影響各行各業，零售業市道疲弱，企業著力轉型開拓電子商貿吸客。有商戶在疫情期間將葡萄酒業務轉往網上，生意約升 30%。

網購愈來愈方便加上新冠肺炎疫情，成功吸納新客戶消費。尚藤酒業執行董事麥美儀表示，市民居家抗疫，留待家中時間長自然多喝紅酒，且網購方便直接上門到貨；加上年輕人習慣用手機網購，他們願意買質量較好的紅酒，疫情期間該公司網上紅酒生意約升 30% ，可補足整體生意。

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香港葡萄酒業務主要是再轉口。據香港政府統計處《香港貿易統計》顯示，綜觀香港葡萄酒業表現，2020 年上半年葡萄酒入口總值下跌 28.7%，當中西班牙進口額減少 56.8% 跌幅最大，其次瑞士及英國，分別減少 54.9% 及 33.6%。

出口方面，2020 年上半年香港葡萄酒總出口逾 75%。葡萄酒的出口總值於去年下跌 56.0% 之後，於 2020 年 1 至 6 月減少 46.8%。

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