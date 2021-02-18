  • 21°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】居家抗疫・網購方便　紅酒網銷疫情生意升3成兼吸新客戶

商管策略 12:40 2021/02/18

分享：

新冠肺炎疫情影響各行各業，零售業市道疲弱，企業著力轉型開拓電子商貿吸客。有商戶在疫情期間將葡萄酒業務轉往網上，生意約升 30%。

網購愈來愈方便加上新冠肺炎疫情，成功吸納新客戶消費。尚藤酒業執行董事麥美儀表示，市民居家抗疫，留待家中時間長自然多喝紅酒，且網購方便直接上門到貨；加上年輕人習慣用手機網購，他們願意買質量較好的紅酒，疫情期間該公司網上紅酒生意約升 30% ，可補足整體生意。

奇招盡出救公司收入！美國航空推訂閱制賣機上紅酒・頭等艙用品見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

香港葡萄酒業務主要是再轉口。據香港政府統計處《香港貿易統計》顯示，綜觀香港葡萄酒業表現，2020 年上半年葡萄酒入口總值下跌 28.7%，當中西班牙進口額減少 56.8% 跌幅最大，其次瑞士及英國，分別減少 54.9% 及 33.6%。

出口方面，2020 年上半年香港葡萄酒總出口逾 75%。葡萄酒的出口總值於去年下跌 56.0% 之後，於 2020 年 1 至 6 月減少 46.8%。

【疫市直擊】西貢賣自家品牌酒 店主：扎根社區生意比遊客區更穩兼回饋社會見下頁

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【營商Tips】疫情影響吉舖處處　拆細短租舖業主・小商戶兩利
2021/02/09
【營商Tips】疫情影響吉舖處處　拆細短租舖業主・小商戶兩利
【疫市直擊】毋須等禁堂食令解禁？情人節「撞正」農曆新年帶旺本地酒店生意
2021/02/09
【疫市直擊】毋須等禁堂食令解禁？情人節「撞正」農曆新年帶旺本地酒店生意
【WFH商機】休閒農場看準WFH趨勢 推「山羊來開會」大賺53萬兼保就業（多圖）
2021/02/08
【WFH商機】休閒農場看準WFH趨勢 推「山羊來開會」大賺53萬兼保就業（多圖）
電子商貿 數碼轉型 疫情 葡萄酒 零售 銷售 小店

上一篇文章

【SME學堂】網銷大趨勢GAP反而中國加開分店？因電貿＋非商場門市才吃得開

下一篇文章

【疫市營商】健康食品需求大配合數碼營銷　湯包銷量逆市增10倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣