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【不怕無遊客】日本吉祥物疫市大賺！熊本熊去年銷售額達125億（多圖）

商管策略 16:49 2021/02/13

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新冠肺炎疫情雖然令訪日旅客人數大減，但日本吉祥物市場似乎未受疫情影響，銷售額仍有增無減。其中，日本熊本縣吉祥物「熊本熊」（Kumamon；くまモン）去年周邊產品銷售額達 1,698 億日圓（約港幣 125 億元），是自 2011 年開始統計以來，連續 9 年銷售額創新高。

平價用品店沒落？日本300円店「三日月百子」申請破產（多圖）見下頁

據熊本縣政府公布的數據顯示，2020 年熊本熊周邊商品銷售額達 1,698 億日圓，比 2019 年增加 119 億日圓。其中日本國內的銷售額為 1,634 億日圓，海外銷售額為 64 億日圓。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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咖啡店結合自助洗衣 西營盤文青聖地吸年青客見下頁

熊本縣知事蒲島郁夫感謝透過購買熊本熊產品支持熊本縣的消費者，又稱距離銷售額 10,000 億日圓目標已經不遠。據悉，自 2011 年至今，熊本熊周邊商品累計銷售額已達到 9,891 億日圓（約港幣 732 億元）。

毋懼疫情推動本土特色 香港設計品牌靠「快閃店」增知名度見下頁

「熊本熊」在 2010 誕生，曾在 2011 年的日本吉祥物選舉獲得總冠軍。熊本縣也用各種宣傳手法增加「熊本熊」的知名度，當局指只要目的是推銷熊本，向縣政府申請通過之後，即可免費使用熊本熊的肖像；若商品為食物，則最少 1 種原料是來自熊本縣。之前期間限定的「Kumamon Pocky」，正是採用熊本縣產的「澤西牛乳」製作。

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Photo：kumamoto.guide、Kumamon

撰文 : 廖淑瑩

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