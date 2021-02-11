新春搶口罩一周年! 藥房感嘆賣口罩要交不少「學費」 幸得客戶支持

新冠肺炎爆發至今一年多，由一罩難求到現在貨源充足、多款選擇，口罩售價亦已跌至疫前水平。有藥房就感嘆去年農曆新年賣口罩的苦與樂。



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現有多款口罩發售的東興大藥房在 FB 發帖表示，去年農曆新年賣口罩確實十分「辛苦」，既被拖貨無口罩送到，更曾被人騙錢。有人買家以為店方轉賣口罩賺大錢。原文如下:

2020年農曆新年真係做到毆哂血！ 年初三入菲律賓口罩入到2000盒，念住初五到有貨到，收哂錢點知比人放飛機！之後拎錢比印尼妹賭一鋪，點知比人呃埋d錢 利申當時我賣$65 最後好多人以為我賣晒比人賺大錢

店方發帖後，不少市民表示感謝店方的努力，落力幫搵口罩同抗疫物資，會繼續支持店方。

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事實上，去年市場口罩供應奇缺，商店要取得口罩貨源確實是十分困難，既要以高價「搶貨」，亦搶心購入假口罩﹔商戶向口罩供應商付款後，「財、罩」兩失的情況也有不少。幸好現時香港已有大量口罩廠為本地供應口罩，令市場的口罩十分充足，口罩售價亦已下降至合理水平，商戶入貨容易，市民購買選擇亦多。

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