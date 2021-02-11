陳嘉桓 x Dr. K Kwong ! 家港薔薇盛放系列口罩即日發售

▲ 家港陳嘉桓 x Dr. K Kwong 薔薇盛放系列口罩

香港口罩廠家港口罩表示，陳嘉桓 x Dr. K Kwong 薔薇盛放系列口罩即日開始發售。



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家港口罩指，口罩由藝人陳嘉桓 Rose Chan 親自設計，Dr.K Kwong 全權主理，由設計到功能也 100% 適合香港人。口罩設計概念是取自 Rose Chan 最鐘意的玫瑰花，口罩又採用納米質料，既薄身又夠透氣。現時口罩已在下列地點發售。



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發售地點:

1.九龍尖沙咀彌敦道111-181號柏麗購物大道地下D段24號舖

2.香港銅鑼灣勿地臣街1號the Face Closet

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。