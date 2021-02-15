【SME學堂】創聆聽新藍海　Podcast潮捲全球之謎（下）

上文說到，香港人還未流行聽 Podcast，不過在外國已成不少人的生活習慣。這趨勢還引起了音樂串流平台注意，發起連番收購，包括 Podcast 技術、節目內容，促成具盈利模式的行業，開創聆聽市場新格局。

高價收購優質內容

收購腳步在 2020 年未有停下，Spotify 公布 2019 年第 4 季業績的同一天，即 2 月初，宣布收購美國體育和流行文化類 Podcast 公司 The Ringer。該公司旗下有 30 個體育和流行影視劇集評論相關的主題創作者，每月下載量達 1 億次，收購金額介乎 1.41 億美元至 1.96 億美元。

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Spotify 執行長 Daniel Ek 提到此次收購時，他說道「我們投資的判斷趨勢是，廣播行業正在發展到線上。買下 The Ringer 是在收購下一個 ESPN。」The Ringer 創辦人兼主播 Bill Simmons，曾是 ESPN 的直播評論員。該公司創辦僅兩年便有盈利。

而在 2019 年第四季度財報中，Spotify 表示，Podcast 業務實現了「指數級增長」，按年增長 200%。該公司還公布，平台上共有 70 萬個 Podcast 頻道，16% 的月活躍用戶在平台上收聽 Podcast 內容。這反映 Podcast 推動了 Spotify 用戶的保留率和付費用戶的轉化率。

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Spotify 去年還繼續簽下節目，5 月以 1 億美元簽入 Podcast 主持人 Joe Rogan，獨家製作《The Joe Rogan Experience》節目。這是本在 YouTube 播出的節目，頻道訂閱逾 1,000 萬，人氣之高令 Spotify 簽入獨家內容引起市場關注 Podcast 商業價值。節目去年 9 月起在《Spotify》播放。

去年 6 月還宣布將跟 DC 英雄聯盟攜手推出原創 Podcast 節目，神奇女俠、蝙蝠俠、小丑和小丑女等都將獨家獻聲演出。7 月又有前第一夫人米歇爾歐巴馬（Michelle Obama）簽下獨家合約，為 Spotify 製作清談節目。

Spotify 一條龍產業

Spotify 在去年 11 月以 2.35 億美元收購 Podcast 托管與廣告服務商 Megaphone，為精準觸及目標族群做足準備。該公司主要托管漫威娛樂（Marvel Entertainment LLC）、迪士尼（Disney）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）等超過 5,500 個節目，利用廣告技術尋找目標用戶，提供廣告插入工具（SAI）。

連續兩年豪擲重金布局，Spotify 的目標已相當明確：從上游（創作者）、中游（創作平台）到下游（收聽平台）的一條龍 Podcast 產業形成。市場研究公司 Midia Research 的資料指出，2020 年第二季，Spotify 超越開山祖師蘋果公司成為全球最大 Podcast 平台，約 42% 的 Podcast 聽眾使用《Spotify》，比位居第二的蘋果公司高出 10%。這兩個平台已經佔去全球 Podcast 市場近四分之三的規模。

老牌衛星廣播入局

Spotify 的舉動，當然也帶動了市場競爭氣氛，其中激起成立超過30年的美國衛星廣播公司 SiriusXM 的鬥心。

為進軍數碼市場，2019 年 SiriusXM 先斥資 30 億美元收購網絡電台 Pandora；去年更踏入 Podcast 行業，以 3.25 億美元買下美國廣播公司 E. W. Scripps 旗下的 Podcast 業務服務，當中包括知名的聚合平台 Stitcher，以及廣告網絡。從收購路徑可以發現，SiriusXM 的布局邏輯與 Spotify 大同小異。以此路進，下一步也是加入爭奪頂級創作者。

亞馬遜推動音樂服務

亞馬遜（Amazon）在去年也起動，旗下音樂服務《Amazon Music》在 9 月加入 Podcast 功能。一起步已有數百萬集免費 Podcast，包括有聲書服務《Audible》的 10 萬 Podcast 節目，同時製作一系列原創 Podcast 節目，並首先對美國、英國、德國和日本用戶免費開放。該公司又在去年底收購市場上僅餘的大型獨立 Podcast 平台 Wondery。雖然雙方未有披露交易金額，估計至少為 3 億美元。

Wondery 以犯罪節目《Dirty John》、《Dr. Death》等而知名，之前曾傳出蘋果和索尼（Sony）想併購。Wondery 由霍士國際頻道（Fox International Channels）前執行長 Hernan Lopez 於 2017 年成立，並曾獲得 20 世紀霍士（20th Century Fox）投資。而根據《華爾街日報》報導，Hernan Lopez 將在併購交易完成後辭職，改由營運總監 Jen Sargent 接任。Wondery 預計將成為《Amazon Music》的一部分。

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這次收購之所以引人注目，是亞馬遜更能跟 Spotify 競爭。從數據來看，目前《Amazon Music》成為第 3 大串流音樂服務商，過去幾年用戶增長速度超過《Spotify》和《Apple Music》。2019年，《Amazon Music》用戶超過 5,500 萬，吸引用戶的獨特方式包括隨 Amazon Prime 會員附送、整合智能喇叭 Echo。

蘋果公司反擊

蘋果公司作為始祖，面對 Spotify 來勢兇兇也不敢怠慢，去年 9 月收購初創公司 Scout FM，以創新形式的方法收聽 Podcast。該收購起初只是傳聞，後來由蘋果公司發言人證實，並會把《Scout FM》從程式商店下架。但未有披露更多資料，包括財務交易。

Scout FM 有別於目前 Podcast 播放方式。蘋果公司《Podcast》、《Spotify》著重用戶自行選擇創作人的頻道收聽。而 Scout FM 按頻道屬性建立電台，用戶按喜好收聽相關頻道，並用人工智能演算法按用戶的數聽記錄推薦更多引起興趣旳頻道。

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去年曾有消息指，蘋果公司打算配合旗下的訂閱策略，另再推出 Podcast 訂閱服務，或將 Podcast 加入《Apple TV+》服務。不過至今未有「聲氣」。在蘋果公司確認收購 Scout FM 當日，Spotify 的股價曾一度急挫 7%，反映市場認為蘋果公司在 Podcast 市場的影響力。

台灣市場初崛起

上述的 Podcast 以英語為主，華語市場去年亦開始發展，主要為台灣的創業社群帶起潮流。台灣初創企業 Firstory 在 2019 年成立，提供 Podcast 製作、收聽和社群，迅速成為台灣第二大 Podcast 平台。 在該年內增長高達 10 倍，主要受惠多個爆紅節目如《台灣通勤第一品牌》、《股癌》、《百靈果》等，目前全台共有 8,000 個節目，估計聽眾約達 80 萬人。

Firstory 在 2020 年 10 月籌募種子資金，獲音樂串流平台 KKBox 注資。這次集資亦加快了 KKBox 發展 Podcast 市場，與歐洲和美國的音樂串流平台有著同一發展路向。KKBOX 目前累計上架超過 4,000 檔 Podcast 節目，以生活（25%）、娛樂（16%）、文化（15%）類型佔據前 3 名，從後台數據中發現，Podcast 使用率每月成長高達 90%，去年 10 月單月的播放數字相比 8 月成長超過 400%。

台灣另一主要的 Podcast 初創公司 SoundOn 在上月底獲收購，來自新加坡投資顧問公司 Kollective Ventures 和 17 LIVE 創辦人潘杰賢旗下的個人基金 Turn Capital。之後 SoundOn 仍會獨立經營，新股東將會加速公司和產業成長。

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SoundOn 由 Uber 北亞洲區前總經理顧立楷成立，2019 年 10 月正式上線，不到 1 年半，已經從托管服務，到播放器、原創節目，甚至是 Podcast 廣告代理。

總結：

等待時機出擊

Podcast 在全球已形成風潮，有如過去的收音機廣播般每日陪伴以聲音用戶的日常生活。同時也是音樂串流平台的競爭新藍海，藉此吸引更多用戶訂閱。香港雖然未興起 Podcast，但已有業界人士密必留意該市場的發展，等待時機出擊。

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