【SME學堂】創聆聽新藍海　Podcast潮捲全球之謎（上）

香港人還未流行聽 Podcast，不過在外國已成不少人的生活習慣。這趨勢還引起了音樂串流平台注意，發起連番收購，包括 Podcast 技術、節目內容，促成具盈利模式的行業，開創聆聽市場新格局。

在 2014 年之前的 Podcast 僅是小眾興趣而已，主要是給 IT 人收聽的聲音節目，市場一直「佛系經營」，只有產生少許收入。至 2012 年蘋果公司（Apple Inc.）將《Podcast》程式預載在 iPhone 的《iOS》內，開始愈來愈多用戶關注。

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發行 Podcast 消費者季度追蹤報告的愛迪生研究（Edison Research）報告指出，截至今年 1 月，全球共有 175 萬個 Podcast 節目，合共有 4,300 萬集內容。而在 2018 年的節目只是剛好突破 50 萬，據當年的潮流傳媒《名利場》在 2 月的統計共有 100 種語言製成的 50 萬 Podcast 節目。其後《Fast Company》在 4 月的統計則為 525,000 個節目，合計 1,850 萬集。蘋果公司在 6 月的「WWDC」會議公布超過 55 萬。

Podcast 的聽眾群開始增長。在 2020 年的統計，南韓有 58% 民眾曾收聽 Podcast，西班牙也有 40%，瑞典、澳洲、美國和意大利都有超過 3 成人口聽過 Podcast。

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市調機構尼爾森（Nielsen）在 2017 年的美國調查發現，Podcast 已深入當地逾 6,000 萬家居，佔了美國過半數，有 24% 人口每日都會收聽。深度 Podcast 愛好者較少在家居收聽，大多在交通工具、辦公室和其他地方。而一般用戶通常在家中和交通工具收聽。

市場估計 600 億美元

早在 2000 年已出現的 Podcast，原是在 RSS 的資訊聚合內附帶的聲音檔案。蘋果 2005 年的《iTunes 4.9》和 iPod 加入支援該服務，並定名 Podcast，結合 iPod 和廣播（broadcast），開始廣為人認識，令更多人容易接觸這些內容。

Podcast 要待 2014 年才算正式興起，並且在流動裝置上接聽比例大增，而在電腦和平板電腦（Tablet）收聽的比例卻未見有幅增長。市場研究公司 Market Analysis Report 的報告說明，2016 年的 Podcast 市場收入只有 18 億 1,000 萬美元，2019 年已增至 92 億 8,000 萬美元，2020 年升至 110 億 7,000 萬美元，進一步推算 2027 年升至 605 億美元。

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按節目分類，取得最大收益的類型為時事與政治，其次為喜劇，社會文化、體育節目則緊隨之後。

確立盈利模式

成為 Podcast 創作者門檻極低，只需電腦或智能手機，若要清晰聲音配上咪高峰，便能創作節目。Podcast 創作者由於與聽眾的關係而傾向於擁有良好的聽眾基礎。

Podcast 市場規模擴大，有創作者亦有聽眾，形成具盈利的可持續發展市場。Podcast 商業模式參考傳媒和新興的 YouTuber 收益，設廣告和付費大兩類。廣告主要來自企業，包括：

1）創作人讀播廣告：創作人讀出廣告商的贊助訊息，通常在片頭讀出，是目前最常見的形式。

2）節目冠名：品牌或商標於簡介等處。

3）節目特製內容：創作人根據廣告商需求，定製節目。

4）企業製作的制式廣告：節目提供時間播放。

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聽眾付費的商業模式，常見也有 4 種類型：

1）購買節目中的廣告商品：如同中國興起的「帶貨」，創作人分取佣金。

2）線下活動：買票進場的實體聚會，或是收費的課程。

3）集資或打賞：純粹贊助，不見得有對價商品。

4）付費訂閱節目：付費聽播，可能單集購買，也可能固定訂閱。

Twitter 收購另有發展

Twitter 在 2021 年初收購 Podcast 平台 Breaker，不過將技術用於開發語音社交網《Twitter Spaces》，而非直接加入戰團。Breaker 的特色並非單純作為 Podcast 平台的生產力工具，而是提供高度互動程式，用戶得以針對 Podcast 內容讚好和留言，且用戶之間也能相互追蹤，分享節目到其他社交媒體，建立以 Podcast 為核心的社交網絡。在併入 Twitter 之後，Breaker 已經關閉服務，提供途徑讓用戶和創作者將內容和數據轉移去其他 Podcast 平台。

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Photo：Sergey Galyonkin＠Ｆlickr