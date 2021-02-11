【農曆年市道】商場推新春快閃店　租戶：盡最後努力發新年財

除年宵花市外，商場會在農曆新年檔期加設各式各樣 「快閃店」（Pop-up Store）提供渠道供市民辦年貨。SME.hket 下午時到觀塘 apm 一帶發現，商場 UG 層及 L1 層設新春快閃店，攤檔種類包括年花及乾貨食品，銷情看來亦不俗。

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今年觀塘 apm 商場設新春快閃店，L1 樓層租戶擺放售賣年花及乾貨食品在當眼位置促銷。其中售賣家居精品的 「快閃店」，負責人劉小姐指：「去年 9 月開設網銷品牌，故想藉此機會（開快閃店）增加曝光，讓市民大眾認識品牌。」

劉小姐指今次是她首次參與商場新春擺攤活動。今年年初與商場接洽時提及 UG 層中庭位置，不過最後只獲分配 L1 層，被前面的展板遮蓋，攤位位置似「黑洞凹下去」，未能達到設攤原意。

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她又指，apm 下午 1 時半至 2 時半商場人流旺盛的時段，攤檔方面，雖然商場設「新春快閃店」展示牌，但提示方向不明確，可能是影響攤檔人流原因之一。

apm 位於 UG 層一間商舖亦劃分為「新春快閃店」，這攤檔沒有分攤主要售賣蘭花，東主陳先生指：「觀塘 apm 商場人流不錯，雖然今年首次參與商場攤檔，但結果也很滿意，市民踴躍買花希望下年繼續，其實年宵市場有其好處，商場較規範與優勢，兩邊也可選擇。」

陳先生又說：「我們每年在維園和大圍年宵市場擺攤，政府早前宣布取消年宵花市，隨即尋找臨時舖位，希望熟客容易找到我們，所以決定租商場舖。」

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