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【限聚令放寬】營商曙光終於出現？商會： 盼政府有清晰指引免餐廳食客爭拗

業界頭條 21:12 2021/02/10

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限聚令宣布放寬，惟食肆顧客必須掃描《安心出行》流動應用程式才可光顧堂食。有商會指近新冠肺炎疫情終現曙光，希望政府更清晰指引業界，以免食肆經營晚市時出現不必要爭拗。

限聚令食客須掃《安心出行》火鍋店：措施有點煩但無阻重開慾望見下頁

限聚令將於下星期四（2 月 18 日）放寬，香港青年創業家總商會主席謝海發指出，相關措施對餐飲、服務業中小企來說是極大的好消息。他說：「起碼見到商店重開、限制減少等有助營商的曙光。我們明白政府做事要顧全多方面，既要保障市民權益，又要確保抗疫嚴謹，但執行上恐怕要有一段時間磨合，例如客人必須掃描《安心出行》、前線員工需要進行檢測等等。相信落實方面會有一定難度。希望政府能夠平衡商戶、市民，以及自己的角色。」

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要餐飲服務業迅速嚴格執行掃描《安心出行》或有一定難度。

謝海發續稱，新冠肺炎疫情下不少事物都成為「新常態」，政府在防疫吸收了不少經驗，所以最大的問題在於政府如何減低市民的不便、經商的阻礙、並在防控上取得平衡。

他解釋：「限聚令放寬整體來說當然是好消息，亦能刺激到市民的消費意欲，對生意有正面影響。可是與此同時亦會帶出新問題，始終商戶並非執法機構，沒有執法權。若果市民拒絕用《安心出行》，又或者商戶在非故意情況下沒確定顧客有否掃碼，商戶又可以怎做？希望政府有更清晰的指引，避免可能發生的不必要爭吵。」

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撰文 : 陳文政

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