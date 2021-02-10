金牛優惠! 便利妥網店全部買四送一

下一篇文章
【限聚令放寬】初七起放寬堂食至晚上10時 無《安心出行》不准晚市堂食
便利妥表示，官方網店春節即正進買四送一大優惠，恭賀金牛年！
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】
店方指，由2月10日起至2月17日網店下單，購買任意 5 件產品，最低價一件即享免費！5 件產品可隨心配搭，購物滿 $500 更享有全港免費送貨。注意 2月10日至2月17日春節期間所有寄送及自提服務暫停，訂單將會於啟市後 5 個工作天内（即2月24日前）發貨。
【其他內容】 【附直購連結】屈臣氏口罩終極優惠! 口罩買一送一 獨立包裝最平售 $32.5 盒
口罩購買連結<<<
【其他內容】 盾牌口罩最後清貨劈價 口罩買1盒送1盒 盾牌Lv2五星口罩售$35/50個盒
【其他內容】 【一盒齊三款】Govek 新年口罩買 1 送 1! Lv3 獨立裝售 $24.5/30個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟