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金牛優惠! 便利妥網店全部買四送一

行內熱話 21:51 2021/02/10

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便利妥口罩網店優惠

便利妥表示，官方網店春節即正進買四送一大優惠，恭賀金牛年！
                                              
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指，由2月10日起至2月17日網店下單，購買任意 5 件產品，最低價一件即享免費！5 件產品可隨心配搭，購物滿 $500 更享有全港免費送貨。注意 2月10日至2月17日春節期間所有寄送及自提服務暫停，訂單將會於啟市後 5 個工作天内（即2月24日前）發貨。 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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