【限聚令放寬】限聚令食客須掃《安心出行》火鍋店：措施有點煩但無阻重開慾望

新冠肺炎疫情開始受控，食物及衛生局局長陳肇始表示表示，年初七（2 月 18 日）放寬食肆堂食時間至晚上 10 時，每枱最多 4 人；食肆負責人須遵守安排員工每 14 日接受一次病毒檢測，還需要求顧客使用《安心出行》流動應用程式（App）等新措施，未有遵從食肆有可能被停業，或禁晚市堂食 3 至 14 日。有火鍋店指食肆須遵守兩項新措施造成不便，不過無阻重開慾望。

限聚令放寬初七起放寬堂食至晚上10時 無《安心出行》不准晚市堂食【見下頁】

怡紅院火鍋料理（Yi Hung Yuen Hotpot Cuisine）東主 Kason Lau 表示：「不是全部人下載《安心出行》，食客進入前掃 QR Code 一定對餐廳不便，再者安排員工每兩周檢測一次很麻煩，現時通知還好但農曆新年後立刻做到較難；重開晚市是好事，但沒無辦法業界一定要遵從。我們覺得，措施雖然有點不便但無阻重開慾望。」

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「怡紅院火鍋料理」早前因應晚市禁堂食，特意設午市火鍋時段。Kason 續指：「不少同行還以為農曆新年過後才會放寬搭施，現在終於等到了！目前沒有特別安排，亦不會取消午市時段，當前放寬措施反而延長營業時間也好，寧願多生意做不怕工作量多。」

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