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【疫市營商】政府資助賓館轉型變劏房救星？業界：不能明火煮食・大改間格難翻本

業界頭條 19:24 2021/02/10

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政府擬就劏房租務管制進行立法，正研究配套措施，例如資助非政府組織租用賓館幫助劏戶過渡，惟賓館業界指受牌照所限，賓館住客不能明火煮食，恐難作恒常居住，亦對賓館經營幫助不大。

運輸及房屋局局長陳帆今天（2 月 10 日）到土瓜灣探訪劏房戶時指，輪候公屋人士極多，政府覓地建屋的亦正興建過渡性房屋，正在在不同方向緩解劏房戶壓力。

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陳帆又稱，新冠肺炎疫情下賓館及酒店使用率低，遂計劃資助非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位，以此援助劏房戶作為過渡性房屋，現時反應良好。

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香港旅遊業賓館聯會主席劉功成。

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香港旅遊業賓館聯會主席劉功成表示，相關計劃很多細節仍未落實，但對於將賓館用作臨時住宅並不看好。他解釋：「先不講電費、水費、維修費要由誰支付，賓館受牌照所限，不可明火煮食，所以住客最多只能用電磁爐，天天吃即食麵，不然就要外賣或者外出用餐，花費很大。同時入住率低的賓館未必是住戶想住的地區，如果地段較偏遠，住戶上班上學也有問題。」

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劉功成估計，計劃只適合單身或二人家庭，又說：「市場上一些支撐不下去的賓館會想參加亦無可厚非，但又要想一想，參加完這個計劃之後賓館間格又要作一番改動，到時還能不能做回賓館生意?」

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撰文 : 陳文政

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