【口罩都有限量版!】設計超可愛! Snoopy 超立體 KF94/Lv3口罩每盒獨立編號 珍藏價 $98 盒 再度發售!

口罩銷售競爭激烈，口罩商不得不花盡心思作推廣。異度空間工作室即將推出的 Snoopy 系列口罩，不但採用精美 Snoopy 圖案和高防規格，口罩更擁有獨立編號證書，更具收藏價值，而且全球限量。(香港及澳門地區限定)



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異度空間工作室已獲得正式授權生產及在香港及澳門地區銷售「Peanuts」Snoopy 系列口罩類別產品，並決定於 2 月 21 號晚上 8 時再次發售口罩。數量有限，售完即止。 限量版售 $98/10個，大空人版售 $78/10個。



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Snoopy 口罩規格



每盒皆附有獨立編號證書，極具收藏價值。全球限量，香港及澳門地區限定

Snoopy熱轉印圖案

KF94認證、EN149 FFP2、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

口罩設計以一般成人用家為本

立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

特製專用3mm耳帶柔軟順滑

ESPP順滑親水性內層，有效為口罩維持合適的濕度，避免過度乾燥同時排放過多的水氣，達到呵護肌膚的效果

特別用上市場罕見物料，使口罩達高防禦規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE>99%



香港製造



每盒10片, 獨立包裝

售價: $98



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。