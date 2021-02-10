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【限聚令放寬】初七起放寬堂食至晚上10時   無「安心出行」不准晚市堂食

行內熱話 17:56 2021/02/10

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隨著疫情和緩，政府宣布放寬限聚令，自初七（2 月 18 日）起，限聚令放寬至四人。晚市開放至晚上十時，可是食肆顧客必須掃描《安心出行》應用程式，不遵守的食肆不容許開放晚市堂食。

天氣熱花墟舖營業額少近半　花檔：水仙生意全軍覆沒見下頁

文字藝術發放正能量　本土創作黑色幽默勉勵港人（有片）見下頁

食物及衞生局局長陳肇始會見傳媒，指出確診數字下降，疫情開始受控。料農曆年假後可逐漸回復正常生活，遂決定於年初七逐步放寬限聚令，重點如下：

  • 食肆堂食時間延至晚上10時
  • 容許 4 人一枱
  • 所有食肆顧客必須掃描《安心出行》應用程式，未有遵守有關措施食肆不能開放晚市堂食
  • 重開健身中心、公眾娛樂場所、電影院、遊樂場所、遊戲機中心等處所，相關員工需要每 14 日進行檢測
  • 政府所有場所將會自 2 月 28 日回復正常服務

葵涌廣場市況「好淡爭持」 短租賣花生意淡・夾公仔機店重臨見下頁

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

現時的限聚令將於年初六（2 月 17 日）到期，期間食肆六時後不能堂食，繼續只能 2 人一枱，10 多個表列處所仍要關閉。

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撰文 : 陳文政

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