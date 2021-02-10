【限聚令放寬】初七起放寬堂食至晚上10時   無《安心出行》不准晚市堂食

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隨著疫情和緩，政府宣布放寬限聚令，自初七（2 月 18 日）起，限聚令放寬至每枱最多4 人；晚市堂食開放至晚上 10 時，可是食肆顧客必須掃描《安心出行》應用程式，不遵守的食肆不容許開放晚市堂食。
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食物及衞生局局長陳肇始會見傳媒，指出確診數字下降，疫情開始受控。料農曆年假後可逐漸回復正常生活，遂決定於年初七逐步放寬限聚令，重點如下：
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現時的限聚令將於年初六（2 月 17 日）到期，期間食肆六時後不能堂食，繼續只能 2 人一枱，10 多個表列處所仍要關閉。
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撰文 : 陳文政