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【農曆年市道】禁晚市堂食影響購物人流　花園街攤檔：生意少一半年關難過（有片）

業界頭條 08:14 2021/02/11

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花園街人流比去年少了近半。

農曆新年假期到，市民紛紛辦年貨，是商戶搶先市民「恭喜發財」的發財機會；可惜近 1 年新冠肺炎疫肆虐，晚市禁堂食令旺角人流減少。有街檔商戶直言生意比去年少了近半。

花園街商戶黃先生說：「我們是專門賣糖果、瓜子的，在這裡都做了 30 年左右。今年生意麻麻，最大原因是人流少 ，很多人怕了出街。」

天氣熱花墟舖營業額少近半　花檔：水仙生意全軍覆沒見下頁

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港產氈酒推賀年版　貼地產品拓「00後」客源見下頁

新冠肺炎疫情下不少客人都戴口罩，不方便試食，但黃先生指這其實不太影響銷貨，其實港人並不太怕疫情，倒是怕出街後無地方用膳；現在 6 時後晚市禁止堂食（要等初七才可堂食，但也只是可吃到 9 時），直接令整區少了一大批人客，本來花園街鄰近花墟，人流理應有保證，但今年卻人頭疏落。

黃先生又指，今年入貨方向已較為保守，只入了去年一半貨品，預計今個農曆年檔期營業額亦會比去年少一半。

咖啡店抗疫有蹺　趁情人節拓「精品可可」市場見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

花園街商戶梁小姐說：「我們在花園街賣揮春、賣衫做了十多年，今年香港人受新冠肺炎疫情關係盡量減少拜年，連帶賀年擺設都難賣了。今年生意估計會少一半，當然最大影響還是花園街人流少了。」

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撰文 : 陳文政

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