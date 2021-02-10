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【農曆年市道】天氣熱花墟舖營業額少近半　花檔：水仙生意全軍覆沒

業界頭條 13:25 2021/02/10

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梁太表示今年店舖生意會跌大約三分之一。

新冠肺炎疫情持續超過 1 年，香港營商環境大受影響，零售市道打擊更大；加上天氣影響，有旺角花墟花檔指今年生意慘淡，營業額少近一半。

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卉豐花業在旺角花墟紥根三十多年，負責人梁太坦言，今年生意下跌不少，寸寸金、桃花、水仙等年花皆滯銷。她說：「以前客人是湧來光顧的， 現在人流又少又疏落。一來是老人家都怕了疫情不敢外出，二來天氣都熱對花銷情都有影響。」

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港產氈酒推賀年版　貼地產品拓「00後」客源見下頁

梁太指，水仙花銷情受影響最大。她解釋，由於今年新年天氣熱，令到水仙花都提早開，客人又傾向購買未開旦但即將開花的水仙，故今年可以說是「全軍覆沒」，就算今年入貨較去年保守仍有不少「賣剩貨」，估計收入會比去年低最少三分之一。

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她又說：「去年很多人買白色花，我們今年特意入了日本白花，例如小手球、雪柳、櫻花，但都賣剩了很多。結果，一場新冠肺炎疫情打亂全部部署！」

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撰文 : 陳文政

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