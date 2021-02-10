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【附直購連結】屈臣氏口罩終極優惠! 口罩買一送一 獨立包裝最平售 $32.5 盒

業界頭條 15:00 2021/02/10

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屈臣氏 WatsMask  口罩一直受市民歡迎，但廠方所做的優惠減價幅度不大，不算吸引。但今次屈臣氏新推的優惠，就十分吸引啦!
                                              
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

屈臣氏門市和網店正舉行口罩買一送一優惠，用戶只需購買 Level 3 獨立包裝口罩，即送一盒屈臣氏 WatsMask 成人賀年口罩 (30 個裝)。以售價最平的屈臣氏 WatsMask 小童和中童 Level 3 口罩售 $65/30 個計算 (易賞錢會員價)，一送一後換言之平均每盒只售 $32.5 盒。

今次屈臣氏送贈的 WatsMask 賀年口罩有三款，分別是牛氣沖天和花開富貴賀年口罩，採用全新印花設計，前者是兩色牛年設計，後者是粉紅和大紅的花瓣紋設計。另外還有 Level 3 的六福臨門賀年口罩，它齊集粉紅、粉紫、深藍、玫瑰暗花和迷彩粉紅和粉紫口罩。

【其他內容】 HKTVmall丁香紫+熱帶橙口罩新登場 Sanrio 口罩八折清貨

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【其他內容】 盾牌口罩最後清貨劈價 口罩買1盒送1盒 盾牌Lv2五星口罩售$35/50個

【其他內容】 【連DONKI出事?】藍灣半島 Donki 剛開業即錄首宗肺炎中招個案　消息指有外判保安初步確診

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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