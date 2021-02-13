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【情人節商機】疫情下不食大餐改送禮　3港男創情侶禮物網購平台

商管策略 09:32 2021/02/13

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雖然今年情人節受新冠肺炎疫情影響，但情人節還是要慶祝，當然這也是商家促銷的期望。每次籌備禮物也令眾多男士苦惱，3 位「80 後」男性對此深感體會，因而創立情侶禮品購物平台，將苦惱變為商機。

只有情人才可慶祝？ 新派雪糕反傳統產品「包攬」市場見下頁

香港情侶禮物平台創辦人梁麟慰、王銘聰及何景霖認為，即使經濟環境再差，送禮物給另一半的「傳統」都不會改變，且經濟環境差送禮更需要多花心思。因此在去年 11 月創立網購平台，讓情侶在網上自助揀選心儀禮品。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

要在香港網購市場突圍也非易事，故 3 位創辦人指平台專門針對情侶送禮，定位鮮明。此外，不少小店自行經營 Instagram 或 Facebook 專頁，而情侶搜尋禮物都是在不同個別店鋪尋找，因此平台提供多個渠道讓小店可以爭取更多曝光。平台團隊亦採用 SEO（搜尋引擎優化） ，提高平台內小店的曝光率。現時平台已超過 50 個商家進駐，有 DIY 手作、配件首飾和科技用品等。

冷麵小店都推情人節優惠？店主：只想大家開心過節見下頁

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咖啡店抗疫有蹺 趁情人節拓「精品可可」市場見下頁

雖然今年情人節要在新冠肺炎疫情下渡過，但 3 位創辦人認為影響餐飲消費，但反而會把情人節大餐預算轉為買禮物。此外，經濟不景市民未必可以買太貴重的禮物，因此選購禮物更需要用更多心思，對小店集中的網購平台反而有利。

對於平台未來發展方向，他們希望增加更多情侶禮物店進駐，目標今年有 200 個商戶進駐，同時加強增值服務，如：禮物策劃、求婚策劃。

你敢剪我請食飯？日式丼飯店推小丸子髮型噱頭吸客見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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