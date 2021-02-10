【疫市筍工】政府請郵務員　只需DSE學歷・頂薪35000元

過農曆新年最好禮物當然是（假期後）有工開！政府又有新職位空缺了。郵政局將會聘請郵務員，入職薪金即有港幣 17,675 元，頂薪更達到 35,040 元，在 DSE （香港中學文憑考試）考獲 5 科 2 級即可申請。

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新職位「郵務員」隸屬郵政署，職能有別於郵差，職責包括：

執行郵局櫃位職務，保管現金及可轉讓庫存品；

分揀各類郵件，並記錄郵件的收發送遞；

負責郵件處理工作，包括包裹及特快專遞郵件；

會計、財務、核數、文書及統計工作；以及

執行郵務督察的工作及/或承擔監督員工等職責。

有需要時，郵務員須輪班及/或超時工作，又或須穿着制服。

入職條件：

a.

（i）在香港中學文憑考試五科考獲第 2 級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

（ii）在香港中學會考五科考獲第 2 級 / E 級或以上成績，或具同等學歷；及

b.

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。

薪酬：

總薪級表第 5 點（每月港幣 17,675 元）至第 17 點（每月 35,040 元）。職位為公務員職位，獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

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申請方法：

在 2021 年 2 月 26 日下午 5:00 前（香港時間）透過下列其中一個方法遞交申請表格：（i）透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）的網上申請系統；或（ii）將申請表格 [G.F.340 (3/2013 修訂版)] 郵寄至香港中環康樂廣場 2 號香港郵政總部4字樓招聘組（信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期）。

網上遞交申請：按此

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