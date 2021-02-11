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【疫市營商】破格設計致敬李嘉誠　過年推限量版眼鏡寓意走出疫情陰霾

商管策略 12:40 2021/02/11

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Project Eyewear 推出新款式向李嘉誠致敬。

新冠肺炎疫情下，不同行業要突破自己方能找到出路，特別是零售品牌。有樓上眼鏡店推出「致敬李嘉誠」款式的限量版眼鏡，通過破格細節盼勉勵客人不忘初心，在疫情裏走出框框和「舒適區」。

文字藝術發放正能量　本土創作黑色幽默勉勵港人（有片）見下頁

銅鑼灣樓上眼鏡店 Project Eyewear，創辦人 Alfred Lai 新年推出全新限量版眼鏡。說：「新款式在設計上會致敬李嘉誠，其鏡片會和他平時所戴的款式大細一樣。李嘉誠在疫情為港人做了很多好事，我希望新系列能夠表達出對他的謝意，紀念這位香港善人。以多次幫助過香港人的誠哥為牌頭，相信產品有吸引力。」

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咖啡店抗疫有蹺　趁情人節拓「精品可可」市場見下頁

「大鏡片」是香港最繁華的 7、80 年代流行款式。Project Eyewear 的新眼鏡採用意大利板材，鏡架上有輕刺的星星標誌。Alfred 說：「希望用家每次拿起眼鏡時都會被輕刺，如同懸梁刺股，時刻勉勵自己更加努力。李嘉誠發跡前後多次突破自己，突出鏡架的星星亦有破格、新思維的意思，希望用戶都能夠像星星般在疫情裏突破框框。」

烈日即變水銀鏡　手工眼鏡樓上鋪靠熟客抗疫市見下頁

Alfred 笑言和李嘉誠同款亦有聚財之意，希望大家能夠在新冠肺炎疫情裏重拾初心，一起讓香港重回昔日輝煌。

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撰文 : 陳文政

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