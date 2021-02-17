創業奇情之開房聊天app

「香港缺少曾成功的創業家，願意把自身的經驗輔助後輩創業。」大王獲邀加入這爆紅的語音聊天 app，眾講者就風險投資的議題議論紛紛。「如果這班成功人士願意豁出去，創業的人士會走少很多冤枉路。」大王本想舉手發言反駁，但手指最後按下 leave quietly，靜悄悄的離開了。

這位業界公認的成功人士，創辦的數間公司均能做出輝煌的成績，其中備受矚目的要數由他創辦的 Charging Zone，一年內安裝超過 1 萬部充電機，其後業務擴展至東南亞，為他贏得「叉電大王」美譽。

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大王眼光獨到，出手快狠準，當日他為了替充電業務爭取融資，竟破記錄的拿出 3 成融資金額作為佣金，震驚整個財金界。最後大王如願以償，得到多個著名投資基金的擁戴，兩年後逐光榮引退。

自從成功將手機充電業務賣給投資者後，大王一直心癢難耐，他試過晨早起身換衫上班，到埗後方記起公司已經賣掉。他一直跟團隊兄弟包括 Larry 尋找有潛力發展的初創項目，過去兩年涉獵了越南房地產、金融科技等業務，可惜未竟成功；直至大王小孩出生，他決定不再冒險，繼而輔助後輩創業。

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「我參與的星空檔案系統將會顛覆世界。」Larry 與大王茶聚之際，突然爆了一句，大王隨即雙眼發光並追問詳情。「未來中央儲存伺服器已不復存在，取而代之的是分布式伺服器開發。」Larry 指星空檔案系統以區塊鏈技術為底層基礎，並提供「星空幣」SkyCoin 獎勵機制，回饋參與建立分布式伺服器系統。大王決定輔助這位前團隊成員，並給予很多寶貴的意見，其後更介紹他太太的姐姐 Amy 投資。

「SkyCoin 有過百倍的升值潛力，今日投資礦機挖取，小則移民置業，大可白手興家。」Larry 其後夥拍大王開設投資講座，每場均座無虛設；大王喜歡講述他早年助人致富的創業故事，配合 Larry 鍥而不捨的銷售團隊，每次講座均能得到眾多投資者乖乖送上鈔票。Amy 亦在 Larry 團隊游說下，把唯一的物業按給財務公司，希望趕上潮流順風車並分一杯羹。

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數月前，籌備多年的 SkyCoin 終於開始可供挖掘，不料開發團隊突然改變回報機制，投資者必須購買更多 SkyCoin 作抵押方能獲取回報。Larry 團隊身不由己，硬著頭皮宣布這個消息，眾投資者怨聲載道，有人含淚加大投資，而 Amy 無力跟投，只好取消合約，損失近半資產。

近日傳出 Larry 團隊非法挪用土地作加密／虛擬貨幣礦場之用，由他們負責的礦機托管合約亦告失效。Amy 的投資全數泡湯，近日更不斷收到財務公司追數電話；她萬念俱灰，獨自坐上長洲的渡輪，其後音訊全無。大王助人不成反累己，無顏面對太太及她的家人，他發誓不再投資初創企業了。

那晚大王又被加入那語音聊天 app，眾人議論紛紛談投資初創企業，有講者指責已成功的創業家不肯扶持後輩。人言可畏，大王決定 del app 保平安。

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