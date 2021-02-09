Maskology 口罩．學歲晚大優惠 口罩半價起發售 又送牛年禮券

香港口罩廠 Maskology 正推出歲晚大優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

Maskology 正推出「百毒不侵，送舊迎新」歲晚三重賞，優惠以官方為準。優惠期為年廿八 （9/2） 00:00 至年三十（11/2） 23:59 。

1. 特選商品低至半價

大部分產品都以快閃優惠價發售，部份產品尊尚會員更可享低至半價！

2. 現有會員獨享高達 $28 購物金

所有現有會員均獲贈 $28 購物金，購買時會自動扣減 $28！

3. 牛年禮券，低至88折

廠方為會員發送禮券碼，於一年內於於官方網店購物，並於結帳時輸入禮券碼即可當現金使用。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。