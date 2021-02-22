【數碼轉型】模擬場景助學員避險　升降機工程訓練 VR 幫大忙

近 10 年電子遊戲和電子競技業發展一日千里，無論電腦設備、虛擬實境（VR）技術、軟件，皆在短時間發展突飛猛進，故吸引非常多年青人參與使用。強大的遊戲設計軟件，已能模擬出接近真實的物理及光學現象，如能加以應用在學習環境上，便能製作出一個虛擬、廣闊、並擁有一定物理特性的訓練場景，在模擬各種危害發生時，能夠更接近真實情況。

有見及此，職業訓練局早前聯同機電署及電梯業協會合作，引進 VR 技術，推出「升降機工作安全虛擬實境訓練模擬系統」，一方面吸引更多年青人入行，亦令灌輸工作安全意識及危害的工作，更易為學生吸收。此外，在提供升降機職業訓練時，需要建立訓練用的升降機及安裝場地空間，除土地成本外，一部升降機就要花上百幾萬元；虛擬實境訓練系統，正好能夠解決問題。

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▲ 新型的體感裝置，已發展至能感應手指的活動。

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VR 能模仿真實環境，並且能設定不同的特定空間情境，可節省許多成本。在培訓方面，導師能同一時間執行多個學員的實務訓練，有效地提升培訓效率；而且還可設定不同情境，考驗學員的應對能力，優點甚多，因此去年獲香港電腦學會主辦的《2020 香港資訊及通訊科技獎：商業方案（商業及公營機構）獎》優異證書。

「升降機工作安全虛擬實境訓練模擬系統」共有 9 個不同情境培訓方案，製作超過兩年，過程非常繁複。先要討論作業程序，包括：基本程序、步驟、安全守則、法例要求等，編寫成劇本，以便程式設計師編寫作業程式。而實體的空間及升降機的所有裝置，必須在現場拍攝及精密量度大小，以便在電腦繪畫製作。

由於模擬場景中有大量的即時圖像及特效需要處理，所以高性能的顯示晶片必不可少。得益於先進的半導體發展及摩爾定律（Moore's Law），如何選擇電腦硬件已較靈活，反而如何選擇合適的體感裝置，才最重要。

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▲ 升降機工程學員使用 VR 訓練

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現時，頭戴式裝置能靈活配合不同條件的室內場地，亦可因應情景而選擇固定位置，或大範圍活動方式進行訓練；隨着無綫高速傳送技術的突破，更可擺脫有綫連接的限制，實現多人同時進行互動訓練，亦有利於推廣使用虛擬實境進行訓練。而新型的體感裝置，更已發展至能感應手指的活動，例如能靠手指的活動幅度，來決定對場景中的物件進行何種互動，甚至能令虛擬物件在真實環境中產生並互動的程度，對系統開發幫助甚大。

當基本的製作完成，就經過多次檢討試用建立初版，然後再經多次試用、檢討及修改。經驗所得，一個實用有效的虛擬實境的訓練製作，必須得到參與者全心投入，悉心提供的專業意見，加上從「教與學」角度提出建議，從而得到有效完善的成果。由於團隊精神對工作安全非常重要，因此，系統正逐漸引入一些互動技術，將來亦希望能加添更多升降機安裝及優化的安全作業訓練。

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