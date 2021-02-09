【一盒齊三款】Govek 新年口罩買 1 送 1! Lv3 獨立裝售 $24.5/30個

莎莎表示，在全線分店和網店正進行 Govek 新年口罩買 1 送 1 優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方指，由即日起所有 Govek 新年系列口罩將有 買 1 送 1 優惠，每盒平均只需 $24.5 (原價 $49 盒)。Govek 新年口罩提供多個款式，包括:年年有餘(成人) 、吉祥花(成人/中童) 、開運小牛(中童) 和招財貓(幼童)。口罩為 Level 3 水平，全獨立包裝。

【其他內容】 HKTVmall丁香紫+熱帶橙口罩新登場 Sanrio 口罩八折清貨



▼ 點擊圖片放大 +6 +5



Govek 新年口罩規格

符合ASTM Level 3 標準

過濾效率PFE≥99%，BFE≥99%

有效過濾微細灰塵，細菌，花粉

STC(香港標準及檢定中心) 檢測認證



一盒 30 個獨立包裝

成人尺寸: 175mm x 95mm | 中童尺寸: 145mm x 90mm | 幼童尺寸: 125mm x 90mm

售價:$49 (買 1 送 1)



口罩購買連結<<<

【其他內容】 盾牌口罩最後清貨劈價 口罩買1盒送1盒 盾牌Lv2五星口罩售$35/50個盒



【其他內容】 【連DONKI出事?】藍灣半島 Donki 剛開業即錄首宗肺炎中招個案 消息指有外判保安初步確診



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。