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【本港疫情】單日新增 26 宗確診 觀塘安泰復康中心爆疫 70 多人需隔離

行內熱話 17:15 2021/02/09

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本日（9 日）新增 26 宗新冠確診個案，當中 5 宗源頭不明，初步確診個案約 20 宗。鰂魚涌惠利大廈再有 3 人確診， 當中 2 位屬 04 單位，1 位非 04 單位；同時惠利大廈今早再發現有 2 人初步確診，屬 05 單位，由於 04 及 05 單位鄰近，或屬環境傳播。 
                                              
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另外，觀塘安泰邨殘疾人士院舍保良局安泰復康中心，有 1 名院友確診，另有 2 名員工初步確診，同層 40 名院友及 30 多名員工昨日已送往檢疫中心隔離。此外，有一名流連九龍佐治五世公園的露宿者確診，張竹君亦指露宿者的一位朋友亦初步確診。

此外，今天新增 4 幢大廈因為 1 宗確診個案，而需要被納入強檢大廈名單，包括：牛頭角上邨常興樓、石硤尾邨美映樓、天水圍天恩邨恩慈樓及黃埔海逸豪園 1 座。

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撰文 : 蔡宇軒

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