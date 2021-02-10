【管理Tips】瀏覽器竟影響員工業務表現？研究：IE・Safari 用戶工作效率較差

打工仔每日工作必定會用到電腦，但原來選擇甚麼電腦及手機瀏覽器程式隨時會影響工作表現以至忠誠度！勞動經濟學家 Michael Housman 早前發表針對員工工作效率的研究顯示，有兩款瀏覽器竟降低員工生產力！

打工仔燥底皆因電腦差？Dell研究︰科技體驗差令生產力大減3成【見下頁】

Housman 團隊根據某科技公司網上應徵者填表時選用的瀏覽器軟件，並以此預測員工的工作表現，結果發現，用《Firefox》或《Chrome》填表的應徵者，留在這間公司的時間長度，比起那些用《Safari》或《Internet Explorer》的人高出 15%。在缺勤次數上，團隊也發現同樣的落差，使用《Firefox》和 《Chrome》的人比起使用《Internet Explorer》或《Safari》的人，缺勤次數少 19% 。

工作效率方面，使用《Firefox》或《Chrome》的員工在生產力和業績的表現都較好。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

▲ 使用 Firefox 和 Chrome 的人比起使用 IE 或 Safari 的人，缺勤次數少了 19%

開Zoom 一秒「屏閉」家中亂局 IKEA 推虛擬家居背景貼圖 （多圖）【見下頁】

Michael Housman 解釋，關鍵在於《Internet Explorer》或《Safari》都是預先安裝在電腦內。要使用這些瀏覽器程式，只要打開電腦即可；《Firefox》或《Chrome》不同，要使用這兩款軟件，用家必須要夠「好奇」，會去查看有沒有更佳選擇，然後還要下載並安裝它。

這種思考模式，也有助於解釋為何《Firefox》或《Chrome》用戶，在同一份工作上會待得比較久，缺勤率也比較低。有能力改變的員工，遇到問題的時候，比較有會採取行動解決，並調整自己的工作方式，好讓自己更快樂，間接提高生產力。

支援混合雲服務 調查：逾9成企業認同網絡自動化【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Unsplash