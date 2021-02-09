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Gimans Care Lv3 50 個裝口罩 x Line Friends 限時特別優惠 $168/2盒

行內熱話 17:27 2021/02/09

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Gimans Care 正推出限時特別優惠。
                                              
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Gimans Care 指，會員凡選購兩盒以下尺寸 50 片裝非獨立包裝口罩 (見下圖、可隨意配搭)，另外贈送正版授權 Line Friends 口罩套一個 (隨機款式)，2 盒售價為 $168。優惠期至年初二 14/2 23:59，數量有限，售完即止。

17.5cm 成人 (飄雪白/晴空紫藍)

16cm 女仕 (飄雪白/晴空紫藍)

14.5cm 中童 (飄雪白/晴空紫藍)

【其他內容】 HKTVmall丁香紫+熱帶橙口罩新登場 Sanrio 口罩八折清貨  
 

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Gimans Care 口罩規格

 Astm F2100 Level 3 (美國Nelson Labs 檢測認證)

BFE細菌過濾效能 >99%

PFE粒子過濾效能 >99%

VFE病毒過濾效能 >99%

歐盟 En 14683 type IIr

CE 標準

日式立體設計，透氣度高，超柔軟耳帶，適合較長時間佩戴

 Made in China

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【其他內容】 【連DONKI出事?】藍灣半島 Donki 剛開業即錄首宗肺炎中招個案　消息指有外判保安初步確診

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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