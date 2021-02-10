【管理Tips】推卸責任・缺乏遠見　遇上3種「豬隊長」打工仔如何拆解？

打工仔最怕在職場上遇到「豬隊長」！推卸責任、沒有遠見已經是「小菜一碟」，如果遇到容易發怒和控制狂的上司更是「災難」，職場上 3 種「豬隊長」隨時影響整個團隊的士氣。

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（1） 焦慮型主管

焦慮型主管對於人的情緒變化敏感度極高，這類主管擅於觀察他人的心情變化，也容易說出討好的話，多半容易親近。但是，他們也很容易出現公私界線不明，關心下屬私事，甚至過度干涉工作細節等控制行為。一旦工作壓力超過負荷，他們也會出現低 EQ、易怒、情緒勒索等情況。

（2）迴避型主管

迴避型主管相比其他類型注重目標達成，不易造成執行面太大的災難。但仍有部分適應不良的迴避型主管，可能會為了逃避他人負面情緒，而拒絕參與溝通協調、談判等麻煩事，甚至推遲決策、錯失關鍵會議及任務，造成整體進度延遲。

迴避型主管不擅處理情緒，一旦在工作場合被指責，會讓他感到焦慮不安。反映在壓力下的管理行為，容易出現決策沒有效率、一請再請才有動作，甚至是過度講求程序的行為，團隊工作效率因而大打折扣。

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（3） 混亂型主管

混亂型主管內心既有親近人的渴望，又有避開麻煩事的傾向，充滿矛盾的內心，也會同時反映在他們混亂的交辦慣性中。這類主管最典型的狀態就是今天說的與昨天不一樣，交辦任務經常自相矛盾，也就是朝令夕改讓下屬疲於奔命。遇到混亂型主管，下屬最好能第一時間識辨，並學會自己分辨事務優先順序及果斷決策，否則只應付一日多變的任務，會造成部門嚴重耗損。

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Photo：pexels、Dreamstime