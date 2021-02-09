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【營商曙光？】林鄭指農曆新年後考慮重開部分處所　過年不封區・傳初七恢復晚市堂食

行內熱話 11:18 2021/02/09

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新冠肺炎疫情持續，而晚市禁堂食令等社交距離措施將於 2 月 17 日（年初六）屆滿。行政長官林鄭月娥今早出席行會前表示，第 4 波疫情已緩和，並積極考慮部分處所可在過年後重新開業。消息指，部分處所有望在 2 月 18 日（年初七）起重開，包括恢復晚市堂食。

林鄭月娥今早出席行會前呼籲，市民在新年期間減少外出，包括家庭聚會，希望在新年後可回復正常生活。她又指，明白市民重視農曆新年，決定由明日（2 月 10 日、年廿九）開始，暫停封區行動，又承諾不會在農曆新年期間封區。

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有消息指，部分社交距離措施有望在 2 月 17 日 (年初七) 放寬，如恢復晚市堂食、美容院和戲院等場地重開。

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至於停業多時的營業處所何時重開，林鄭月娥指在疫情不惡化的前提下，過年後有條件可逐步放寬。有消息指，部分社交距離措施有望在 2 月 17 日（年初七）放寬，如恢復晚市堂食、美容院和戲院等場地重開。據悉，政府不會「一刀切」讓所有停業處所重開，會先讓風險較低的處所重開，並可能要求美容院客人使用「安心出行」。

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撰文 : 廖淑瑩

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