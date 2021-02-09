  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (週三) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】疫情下顧客無法到店試穿　Dr Martens一招銷量大增74％？

商管策略 16:35 2021/02/09

分享：

開業超過 370 年的英國皮靴品牌 Dr. Martens ，早前宣布準備公開招股上市。但去年受新冠肺炎疫情影響，實體零售大受打擊，特別是重視試穿體驗的鞋類產業，Dr. Martens 如何在疫情下期間銷量大增 74% ？

Dr. Martens 在全球 60 個國家均有分店，估計每年售出 1,100 萬對皮靴。雖然去年受新冠肺炎疫情影響，公司關閉部分店舖，但網上銷售成為公司的秘密武器，在疫情期間銷量大增 74%。另外，在 2020 年 3 月至 9 月的短短半年內，就比去年同期多售出 70 萬對皮靴。

休閒農場看準WFH趨勢  推「山羊來開會」大賺53萬兼保就業（多圖）見下頁

Dr. Martens 在 1650 年成立，由製鞋商格里斯家族（Griggs）大量生產。產品初期是勞工階級的人穿著，後來因為多位搖滾歌手上台表演時穿上「馬丁靴」，開始受到樂迷喜愛，逐漸變成潮流必備單品，甚至成為年輕人表達反叛的象徵。但到了 2003 年，Dr. Martens 一度面臨破產，銷量下跌。品牌最終要關閉部分工廠並裁員，後來將製造重心轉往中國。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

LV・Burberry出牛年商品 農曆新年成奢侈品「夠娘」反成營銷套路？見下頁

直到 2013 年，格里斯家族將手上持有的 91.5% 股份賣給 Permira，協助這個超過半世紀的老品牌在全球開設分店。後來也持續往電子商貿的方向發展，網店後來也成為 Dr. Martens 在新冠肺炎疫情下能站穩陣腳的武器之一。

靠名氣一定賺？「碧咸嫂」個人時尚品牌疫下蝕近1億（多圖）見下頁

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Unsplash、Pinterest

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【香港製造】毋懼疫情推動本土特色　香港設計品牌靠「快閃店」增知名度
2021/02/05
【香港製造】毋懼疫情推動本土特色　香港設計品牌靠「快閃店」增知名度
【創業Tips】趁租金跌想開短租舖過肥年？專家提醒5大注意位
2021/02/08
【創業Tips】趁租金跌想開短租舖過肥年？專家提醒5大注意位
商業營銷 電子商貿 市場拓展 疫情 零售 肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【香港製造】買遮繼續永久包整不怕老套　梁蘇記加推短傘拓年輕人市場（有片）

下一篇文章

【營商Tips】疫情影響吉舖處處　拆細短租舖業主・小商戶兩利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣