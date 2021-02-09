【SME學堂】疫情下顧客無法到店試穿　Dr Martens一招銷量大增74％？

開業超過 370 年的英國皮靴品牌 Dr. Martens ，早前宣布準備公開招股上市。但去年受新冠肺炎疫情影響，實體零售大受打擊，特別是重視試穿體驗的鞋類產業，Dr. Martens 如何在疫情下期間銷量大增 74% ？

Dr. Martens 在全球 60 個國家均有分店，估計每年售出 1,100 萬對皮靴。雖然去年受新冠肺炎疫情影響，公司關閉部分店舖，但網上銷售成為公司的秘密武器，在疫情期間銷量大增 74%。另外，在 2020 年 3 月至 9 月的短短半年內，就比去年同期多售出 70 萬對皮靴。

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Dr. Martens 在 1650 年成立，由製鞋商格里斯家族（Griggs）大量生產。產品初期是勞工階級的人穿著，後來因為多位搖滾歌手上台表演時穿上「馬丁靴」，開始受到樂迷喜愛，逐漸變成潮流必備單品，甚至成為年輕人表達反叛的象徵。但到了 2003 年，Dr. Martens 一度面臨破產，銷量下跌。品牌最終要關閉部分工廠並裁員，後來將製造重心轉往中國。

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直到 2013 年，格里斯家族將手上持有的 91.5% 股份賣給 Permira，協助這個超過半世紀的老品牌在全球開設分店。後來也持續往電子商貿的方向發展，網店後來也成為 Dr. Martens 在新冠肺炎疫情下能站穩陣腳的武器之一。

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Photo：Unsplash、Pinterest