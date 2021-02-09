【零售冰封】平價用品店沒落？日本300円店「三日月百子」申請破產（多圖）

日本有不少平價雜貨店，如港人熟悉的「100 円店」。但在新冠肺炎疫情下，這類專門售賣平價雜貨店舖的生意也大受影響；其中 300 円店「三日月百子」 (ミカヅキモモコ) ，去年曾負債 12 億日圓（約港幣 8,876 萬元），準備申請破產。

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「三日月百子」的店舖以近畿為中心，之後在九州和關東開設分店，店舖總數達 70 間以上。這間 300 円店與 DAISO 深受遊客歡迎，但日本當地有不少 100 円店，令平價雜貨市場競爭加劇，導致「三日月百子」收入下降。另外，自新冠肺炎疫情爆發後，訪日旅客跌至新低，加上店舖因應政府防疫措施需要關閉，令公司財政壓力大增，最終走上破產不歸路。

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「三日月百子」在 1999 年創立，主打雜貨服飾店。店舖的產品均標價 300 円出售，例如手袋、耳環、文具、收納器等產品，客群主要是 20 至 30 代的父母、年輕顧客和學生。

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Photo：ミカヅキモモコ、Enjoy EXPO