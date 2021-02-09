【疫市直擊】毋須等禁堂食令解禁？情人節「撞正」農曆新年帶旺本地酒店生意

臨近農曆新年，但政府仍未放寬晚市禁堂食措施，加上今年情人節在大年初三（2 月 14 日），令不少市民選擇到酒店用膳和預約客房慶祝。有本地酒店指，農曆新年期間酒店餐廳和客房預約有上升，其中酒店自助餐入座率有近 7 成。

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灣景國際向 SME.hket 記者表示，酒店餐廳和客房預約數目均有上升。餐廳主要是以新年自助午餐為主，而客房多數是慶祝情人節。酒店續指，在限聚令下，酒店餐廳雖然只有 90 個座位，但在農曆新年假期期間錄得 7 成入座率。至於客房的入住率暫時入住率有 4 成多，顧客大多選擇可在客房內享用的晚市情人節套餐。

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農曆新年本應是飲食業的旺季，但隨著政府早前宣布晚市禁堂食等社交距離措施延長至 2 月 17 日（年初六） 後，打撃食肆生意。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，以往在農曆新年前後約 1 個月，業界可以靠團年飯、春茗等活動，做到 100 億元生意。但今年受疫情影響，相關活動全數取消，又指即使業界可以提供日間堂食及外賣，亦只能回復 3 成生意。

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Photo：灣景國際