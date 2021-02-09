香港製造 Sanrio 口罩現貨發售 獨立包裝賣 $99.9/30 個 滿 $250 送 Haagen Dazs $50 現金劵

Sanrio Gift Gate 表示，萬衆期待嘅 Sanrio Characters 現貨口罩正式登陸門市及網店。



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採用多款 Sanrio Characters 設計而成，有 Hello Kitty、My Melody 等圖案設計，十分可愛。現時更提供優惠。門市限定優惠 : 凡購買防疫產品滿$250，即獲贈 Sanrio Characters 口罩造型襟章一個。網店限定加購優惠 :凡購買口罩可以$9換購消毒洗手液(原價$19.9)。此外，凡在 Sanrio 網店購買滿 $250，即送你 Haagen Dazs $50 現金劵一張，數量有限，送完即止。

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Sanrio口罩規格

香港製造

經測試，細菌過濾率(BFE) ≧ 98%；粒子過濾率(PFE) ≧ 98%;

病毒過濾率≧ 98%

生產過程不經人手

不含乳膠成分

每個獨立包裝；每盒30個

售價:$99.9



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。