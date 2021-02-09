Medicom Safe + Mask Sofskin 低致敏醫用口罩 售 $85/50個

▲ Medicom Safe + Mask Sofskin 低致敏醫用口罩

福港中西大藥行正發售 Medicom 低敏感口罩。



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Medicom Safe + Mask Sofskin 低致敏醫用口罩特別為較易敏感的人士而設， 因其內層特別選用低致敏柔軟紙材設計, 所以能大大減低引致皮膚敏感。此口罩為白色，Level 1 成人尺寸，售價為 $85/50 個。

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▲ Medicom Safe + Mask Sofskin 低致敏醫用口罩





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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。