香港人發明! 分體式「口鼻罩」 方便飲食降低感染風險

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是大眾日常生活的必須品。不過在餐廳進食時，都須脫下口罩，或多或少增加了感染風險。港商五彤有限公司（5C Limited）創出一種分體式設計的「口鼻罩」，進食時可脫下外層口罩，但仍可佩戴着鼻罩部分，保持過濾呼吸的空氣，藉此減低被感染風險。



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這款口鼻罩名為 MONOmask.5C，產品設計者為港人林勵章，產品早前在 kickstarter 展開眾籌。MONOmask.5C 最大特點是採用分體式設計，用戶飲食時仍可使用鼻罩部份，減低被感染的風險。當用戶平時戴上整個口鼻罩時，因為口罩部分有一片隔板設計，可以隔離大部分口腔呼出的濕氣，減低眼鏡被濕氣弄得模糊的情况。

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物料方面，口鼻罩主要是以高強度 ABS 塑料加入納米銀離子物料製成，口罩外殼貼面膠邊以 TPE 軟膠加入納米銀離子物料製成，具有殺菌和殺病毒功能。TPE 軟膠比較親膚和舒適，不易造成皮膚敏感。用戶還可以使用不同方法清潔口鼻罩，包括酒精、熱水、紫外光照射、放入洗碗碟機清洗等。

用戶只需要每日更換 N95濾芯即可，防護效能相當於一般 N95 口罩，但這設計濾芯面積較小，只覆蓋鼻子部分，所以更換成本較低，也相對較環保。為了迎合不同的用戶，公司提供了 3 種尺寸和 4 種顏色（黑、白、膚色、透明），供消費者選擇。

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MONOmask.5C 有自有品牌「港嘢」推出，預計大約 2 月中，在公司網站 www.5cltd.com 和微信網店發售，每個零售價 195 港元，包 30 片濾芯；濾芯每包 120 片零售價 60 港元，平均每片 0.5 港元，兩者免收郵費。

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