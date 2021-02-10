【疫市營商】咖啡店結合自助洗衣　西營盤文青聖地吸年青客

▲ 店舖左側為咖啡店，右側為自助洗衣店。

香港咖啡店愈開愈多，要突圍而出殊不容易。西營盤有咖啡店結合自助洗衣店，並在外賣杯、玻璃瓶裝咖啡的標籤上用上香港知名藝術家作品，短短時間就成為文青的打卡熱點。

「Coffee & Laundry」 開業 3 年，店舖左側為咖啡店，右側為自助洗衣店，甚具特色。創辦人 Katol Lo 說：「我媽媽本來在皇后大道西經營自助洗衣店『熊貓洗衣舍』，虧蝕下妹夫打算再開分店。我覺得不能再像之前那樣經營，便決定在新店加入新元素。在外國有不少咖啡店加自助洗衣店的組合，但香港從未出現，便決定試一試。」

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Katol 正職與設計有關，新店的室內設計便由他一力承擔，以舒服、乾淨和溫暖的日系風格為主，討喜風格和獨特經營模式令生意迅速上軌道，現時咖啡、自助洗衣的業務相輔相成下各佔店舖收入一半。Katol 坦言，當時如只是洗衣店會非常難捱，尤其洗衣店需有大量客源支持，非連鎖店難以支撐；相對下咖啡業務加強了店舖吸引力，甚至有灣仔、銅鑼灣居民跨區光顧，洗衣時嘆杯咖啡看看書，悠閒地渡過下午。

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Coffee & Laundry 加入了不少 Katol 喜歡的藝術元素，例如外賣杯、冷萃咖啡的標籤、精品都與香港藝術家合作，加上咖啡店不時展出本地藝術品，經常都吸引到大量文青朝聖。

可是名氣亦曾帶來煩惱。Coffee & Laundry 變成拍照熱點後，吸引不少罔顧他人感受的客人。Katol 說：「例如有人會隨便打開洗衣機伸頭進去拍照，或將相機放入洗衣機向外拍照。洗衣機是要給客人使用的，不衛生的行為會滋擾到其他人。有些更過份的人會用我們店拍廣告，在店內換衫以洗衣機做背景拍照。我們很不希望有這類事情發生，所以後來張貼告示謝絕相關客人。雖然規矩亦令部份想打卡的客人卻步，稍為影響到生意，但我們不後悔，畢竟咖啡店最重要仍是客人覺得舒服。」

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