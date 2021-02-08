【連DONKI出事?】藍灣半島 Donki 剛開業即錄首宗肺炎中招個案　消息指有外判保安初步確診

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Don Don Donki 驚安の殿堂日日迫爆，今日卻傳出有 Donki 員工出現確診消息。
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根據東區區議員李鳳琼在 Facebook 的帖子指(詳見下圖)，剛開張 4 日的小西灣藍灣半島 Donki 分店，一名外判保安員原來是居住於強檢大廈，而且檢測結果為初步陽性。她表示該保安員本月 3 日、5 日至 7 日也有到 Donki 上班。Donki 指會進行消毒，最新網上消息指店方現已暫停營業。
今日香港新增 32 宗確診個案，6 宗為源頭不明。
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撰文 : 張文啟