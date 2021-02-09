【疫市營商】口罩供應多愈來愈難賣 本地品牌聯乘Sanrio・VR 網銷推動生意

▲ 360°全景虛擬網上商店。

新冠肺炎肆虐，隨著口罩廠愈來愈多，港人對口罩要求亦愈來愈高。有公司利用 AR（擴增實境）及 VR（虛擬實境）技術推出虛擬網上商店，令客人足不出戶也能試選購並試戴口罩。

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香港創意時尚品牌「GOOOODS」找來國際品牌三麗鷗（Sanrio）推出 360° 全景虛擬網上商店。GOOOODS 創辦人甘幗怡表示，今年剛好是 Sanrio 成立60 周年，兩者合作應取得宣傳協同效果。雙方合作項目為「Sanrio 60TH Feels GOOOODS In HKG」，以 Hello Kitty 、慢活梳乎蛋等三麗鷗 IP 角色為設計的多款可重用抑菌口罩。

在「後疫情」時代要推銷開口罩公個難關。甘幗怡表示，Sanrio 的 IP 角色知名度加強口罩吸引力，但亦要產品本身質素夠高末能配合宣傳效果，尤其現在「通街都有口罩賣」，港人對口罩要求愈來愈高，功能好之外又要款式靚。

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甘幗怡續稱，在香港開實體陳列室成本高，故 GOOOODS 推出 VR 虛擬網上商店代替。商店用 AR 濾鏡展示客人觀看佩戴口罩後的效果，更加直觀，比親到門市買分別不大；且礙於衛生問題，口罩無法即場試戴， 故 VR 網店反而更有利營銷。

「Sanrio 60TH Feels GOOOODS In HKG」口罩採用四層保護功能，可水洗重用，第四層是 MainettiCare 為 GOOOODS 設計，是香港本地生產的可替換納米纖維立體濾芯，BFE 、PFE、VFE 皆超過 98 %。

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