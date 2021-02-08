  • 18°C
香港時間 : 2021209日 (週二) 23:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理Tips】派花紅也有學問？忽略4件事激勵員工不成反遭埋怨

商管策略 20:24 2021/02/08

分享：

臨近農曆新年，不少企業都會向員工派發花紅獎勵員工。如何派發花紅也有學問，公司老闆有 4 件事也需要注意，否則員工獲發獎金沒有被激勵之餘，隨時會埋怨你！

（1）確認年終獎金類型。
年終獎金若屬於營運獎金，代表公司從每年營運收益撥出一定比例，發放獎金給工作表現佳或對公司有貢獻的主管或員工。如果屬於固定薪金，公司會在僱傭合約中詳細說明，例如保障年薪 13 個月或 14 個月，其中 1 或 2 個月是年終獎金。這時不管公司當年的營運收益如何，都要按照僱傭合約簽訂內容支付給員工。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

（2）清楚說明獎金類型與發放目的。
員工今年實際得到的年終獎金，不管金額多少，主管必須跟員工清楚說明獎金的計算方法。主管說明得愈清楚，員工猜測機率也愈低。獎金發放是以激勵為前提，獎勵對公司有貢獻或表現佳的員工，讓主管與員工感受公司的誠意，願意跟公司共同打拼。面對面溝通才能達到此目的。主管如果沒有事先溝通，沒有將公司發獎金的原意，讓員工知道，一旦員工不理解，將產生更多誤解。

職場也要「大掃除」！新年職涯規劃絕對不能忽略的4件事見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

辭職反送獎金4萬？Amazon 妙計令員工更向心・生產力倒賺見下頁

（3）溝通時間必須在員工拿到獎金前。
當員工發薪時才知道公司會派發獎金，會有何反應？通常有兩種情況，第一種情況，如果領到的獎金比去年多，可能臉上會帶有微笑，提升工作效率，令付出和收入成正比。第二種情況是，如果金額比去年少，心中肯定會不開心，這時腦海中就開始浮現，公司今年業績情況如何，比較基準都是來自過去的經驗。資訊如果不透明，員工認知跟公司有差異，這時需要花費更多時間溝通。如果發放金額不如預期時，更應該提早溝通，在員工領到獎金之前，取得員工理解。

（4）必須由直屬主管向員工說明。
無論公司規模大小，獎金金額由誰決定，一定要請直屬主管與員工說明。原因是要塑造主管在員工心目中的地位，對員工來說，誰擁有獎金發放權，誰就是「話事人」。透過主管與員工說明獎金金額，有助日後主管對員工的任務安排；同時培養主管責任意識，承擔主管的職責，代表公司向員工說明。員工若對獎金發放方法與金額有所疑慮，把員工意見反映給上級主管，而非只把責任推給公司。

挽留下屬毋須用銀彈政策？上司懂用 3 招員工死心塌地支持見下頁

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash、Franchiseopportunities.com

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】驚炒魷「P圖」檢測報告繼續返工？人事顧問：隱瞞病情老闆員工百害無一利
2021/01/25
【管理Tips】驚炒魷「P圖」檢測報告繼續返工？人事顧問：隱瞞病情老闆員工百害無一利
【管理Tips】疫情長期WFH變成無皇管？主管安排應避免3大錯誤
2021/01/25
【管理Tips】疫情長期WFH變成無皇管？主管安排應避免3大錯誤
行政管理 薪酬待遇 員工福利 僱傭合約 花紅

上一篇文章

【管理Tips】提高員工士氣效率話咁易？訣竅：善用工作枱空間

下一篇文章

【WFH商機】休閒農場看準WFH趨勢 推「山羊來開會」大賺53萬兼保就業（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣