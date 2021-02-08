【管理Tips】派花紅也有學問？忽略4件事激勵員工不成反遭埋怨

臨近農曆新年，不少企業都會向員工派發花紅獎勵員工。如何派發花紅也有學問，公司老闆有 4 件事也需要注意，否則員工獲發獎金沒有被激勵之餘，隨時會埋怨你！

（1）確認年終獎金類型。

年終獎金若屬於營運獎金，代表公司從每年營運收益撥出一定比例，發放獎金給工作表現佳或對公司有貢獻的主管或員工。如果屬於固定薪金，公司會在僱傭合約中詳細說明，例如保障年薪 13 個月或 14 個月，其中 1 或 2 個月是年終獎金。這時不管公司當年的營運收益如何，都要按照僱傭合約簽訂內容支付給員工。

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（2）清楚說明獎金類型與發放目的。

員工今年實際得到的年終獎金，不管金額多少，主管必須跟員工清楚說明獎金的計算方法。主管說明得愈清楚，員工猜測機率也愈低。獎金發放是以激勵為前提，獎勵對公司有貢獻或表現佳的員工，讓主管與員工感受公司的誠意，願意跟公司共同打拼。面對面溝通才能達到此目的。主管如果沒有事先溝通，沒有將公司發獎金的原意，讓員工知道，一旦員工不理解，將產生更多誤解。

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（3）溝通時間必須在員工拿到獎金前。

當員工發薪時才知道公司會派發獎金，會有何反應？通常有兩種情況，第一種情況，如果領到的獎金比去年多，可能臉上會帶有微笑，提升工作效率，令付出和收入成正比。第二種情況是，如果金額比去年少，心中肯定會不開心，這時腦海中就開始浮現，公司今年業績情況如何，比較基準都是來自過去的經驗。資訊如果不透明，員工認知跟公司有差異，這時需要花費更多時間溝通。如果發放金額不如預期時，更應該提早溝通，在員工領到獎金之前，取得員工理解。

（4）必須由直屬主管向員工說明。

無論公司規模大小，獎金金額由誰決定，一定要請直屬主管與員工說明。原因是要塑造主管在員工心目中的地位，對員工來說，誰擁有獎金發放權，誰就是「話事人」。透過主管與員工說明獎金金額，有助日後主管對員工的任務安排；同時培養主管責任意識，承擔主管的職責，代表公司向員工說明。員工若對獎金發放方法與金額有所疑慮，把員工意見反映給上級主管，而非只把責任推給公司。

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