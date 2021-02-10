【農曆新年】港產氈酒推賀年版　貼地產品拓「00後」客源

農曆新年即將來到，有公司推出新年版的限量新產品，讓品牌在市場上保持新觧感及熱度，並透過港人才明白的概念，進一步拓展市場。

本地手工氈酒（Gin）品牌 NIPdistilling「無名氏」（NIP）將於農曆新年推出限量版氈酒「捌億」。品牌聯合創辦人 Jeremy Li 表示， NIP 去年聖誔節亦推出限量氈酒，見反應良好便開始籌備農曆年檔期推廣，希望藉新產品開拓客源。

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Jeremy Li 表示，新產品「捌億」花費的工夫非常多，除了研發配方外，印刷、政府部門的審批也要花上大量人力物力，若果僅做幾百瓶酒，營運角度來看並不划算，故新一年希望做新意、貼地點的產品，香港人看到就明白。

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Jeremy 透露，限量產品推出後 1 星期便售出大半，成功開拓展新客源。他解釋：「有客人本身明白『捌億』背後『心中富有』的意思，看到就喜歡，但也有些顧客是完全新客，例如原來有部份『00 後』不明白，『捌億』品牌反而令他們產生好奇，吸納新客戶。」

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