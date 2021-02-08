盾牌口罩最後清貨劈價 口罩買1盒送1盒 盾牌Lv2五星口罩售$35/50個

盾牌表示正進行年尾收爐促銷優惠活動。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】



盾牌指，買家在門市購買口罩，所有盾牌 50 片裝盒裝口罩，買 1 盒送 1 盒。例如盾牌獲消委會推薦五星評級的 Lv2 口罩，原價售 $70/50個，買 1 送 1 後平均只售 $35 (其他口罩價目表可見下圖)。注意優惠活動由今日至 2 月 11 日星期四止，只賣現貨，不設訂貨，不設送貨服務，每人限購5盒。(只限已「like」盾牌FB專頁會員購買)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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