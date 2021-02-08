新冠肺炎疫情持續已 1 年，打撃各行各業，裁員和倒閉的消息不斷。但有行業在疫情下錄得盈利，在疫市下仍然加薪派花紅，慰勞員工在過去 1 年的付出。

（1） 耀才證券

受惠股市暢旺，耀才今年向所有員工派發相當於 2 至 4 個月薪金的花紅，優秀員工更可獲高達 30 個月的花紅。集團早前向每位前線及後勤員工派發 1,000 港元利是，以答謝員工的貢獻。

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（2） 中原地產

中原地產提早在 2 月 5 日向全線後勤同事派發去年第 4 季花紅，後勤可獲 0.3 個月，而主任級或以上可獲 0.46 個月花紅。另外，全線後勤在今年可獲加薪 2.5%。

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雖然大部分公司會以金錢作為支付花紅的方式，但有企業因新冠肺炎疫情未能舉辦宴會，改為派發禮物給員工。有台灣員工在論壇《爆廢1公社》發文指，今年公司改為派發每人一盅雞湯，但盛載雞湯的器皿，外形跟骨灰龕相似。老闆為方便員工，更將器皿放到員工的儲物櫃內，有網民直言這與墳場的靈位十分相似。

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▲ 有台灣公司今年改為派發每人一盅雞湯，但盛載雞湯的器皿，與骨灰龕外形相似。

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至於中國內地，企業一向出手闊綽，山東民營企業星光集團宣稱，在疫情下業績創建廠以來最高，因此決定向 40 名優秀員工，每人贈送一輛汽車。

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Photo：爆廢1公社、Pexels