  • 19°C
香港時間 : 2021208日 (週一) 22:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理Tips】疫市又裁員又倒閉？有香港公司照加薪派花紅

業界頭條 19:09 2021/02/08

分享：

新冠肺炎疫情持續已 1 年，打撃各行各業，裁員和倒閉的消息不斷。但有行業在疫情下錄得盈利，在疫市下仍然加薪派花紅，慰勞員工在過去 1 年的付出。

（1） 耀才證券

受惠股市暢旺，耀才今年向所有員工派發相當於 2 至 4 個月薪金的花紅，優秀員工更可獲高達 30 個月的花紅。集團早前向每位前線及後勤員工派發 1,000 港元利是，以答謝員工的貢獻。

政府不再推保就業？商會：應全力幫受疫情嚴重打擊行業見下頁

（2） 中原地產

中原地產提早在 2 月 5 日向全線後勤同事派發去年第 4 季花紅，後勤可獲 0.3 個月，而主任級或以上可獲 0.46 個月花紅。另外，全線後勤在今年可獲加薪 2.5%。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

雖然大部分公司會以金錢作為支付花紅的方式，但有企業因新冠肺炎疫情未能舉辦宴會，改為派發禮物給員工。有台灣員工在論壇《爆廢1公社》發文指，今年公司改為派發每人一盅雞湯，但盛載雞湯的器皿，外形跟骨灰龕相似。老闆為方便員工，更將器皿放到員工的儲物櫃內，有網民直言這與墳場的靈位十分相似。

旅遊界對疫後復甦悲觀 香港業界：有旅遊氣泡才有下一步見下頁

有台灣公司今年改為派發每人一盅雞湯，但盛載雞湯的器皿，與骨灰龕外形相似。

業界料失業率升至7％ 商會：數據滯後 3 月是飲食創業良機見下頁

至於中國內地，企業一向出手闊綽，山東民營企業星光集團宣稱，在疫情下業績創建廠以來最高，因此決定向 40 名優秀員工，每人贈送一輛汽車。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：爆廢1公社、Pexels

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【超市撐得住】香港零售業總銷貨值跌13.2%　疫情愛回家超市銷貨值反升逾 1 成
2021/02/02
【超市撐得住】香港零售業總銷貨值跌13.2%　疫情愛回家超市銷貨值反升逾 1 成
【疫市直擊】Party room・酒吧無視限聚令繼續開　的士司機：常見凌晨5時叫車回家
今日
【疫市直擊】Party room・酒吧無視限聚令繼續開　的士司機：常見凌晨5時叫車回家
商業營銷 裁員 就業 農曆新年 花紅 小店 中原地產

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市直擊】Party room・酒吧無視限聚令繼續開　的士司機：常見凌晨5時叫車回家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣