【營商Tips】疫情影響吉舖處處　拆細短租舖業主・小商戶兩利

新冠肺炎疫情陰霾下旅遊業幾近沒頂，有旅遊資訊平台經營者轉型，試將網站內容轉轉為提供市集擺檔資訊，在疫情下廣受歡迎，成功連接場主及租戶，開創新商機。

「1010U 攤攤邀 」2020 年成立，業務集中網上市場策劃，其負責人黃禹恒（Ben）表示，公司原本業務是旅遊資訊平台，在新冠肺炎疫情令過去兩大主題樂園沒有新資訊提供，失卻相熟客戶，業務大受影響；後期觀察到工廈不少市集出現，經合作夥伴商討推出短租攤檔資訊，開設新平台作清晰區間。

【創業Tips】趁租金跌想開短租舖過肥年？專家提醒5大注意位【見下頁】

黃禹恒又指：「社交媒體有一定宣傳效用，現時使用 Facebook 吸納約 4 成檔主；按我們專頁數據庫統計，大約 3,000 至 4,000 個檔主留下的聯絡方式。」一般情況下，策劃公司（展銷 場 主） 先直接跟商場租商舖，再將舖位拆細分租出去 。「1010U 攤攤邀 」角色是協助場主跟攤 檔短租客（檔主）對接 。黃禹恒 認為， 這類形式營運存在需求。

黃禹恒續 指，短租舖主題 定位需具 特色配合市場需要， 如 最近寵物和親子主題較多，場主便需改變展銷 場 主題配合。此外，短租舖場 主會把攤檔分散多個區域出租，讓租戶先試這種營運模式是否適合，再計劃長遠發展。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【疫市直擊】葵涌廣場市況「好淡爭持」 短租賣花生意淡・夾公仔機店重臨【見下頁】

事實上，新冠肺炎疫情衍生出商舖租務「新常態」。黃禹恒解釋：「過去商場會嚴選租戶，可能是國際品牌才可『進場』，且會簽長期保維持檔次；惟現時本港經濟環境欠佳，部分商場開始接受本地品牌進駐，更會推出短期租約。租戶會先聯絡我們幫忙處理租用事宜，我們則會按展銷主題尋找相應檔主招租。租期一般是 3 個月至半年短租形式。」

其實場主也渴求新作夥伴。黃禹恒又說，有經驗場主習慣跟相熟營運商合作，故在展銷場中離不開啤酒、海味等食品「大路」攤檔，營運商也不會因長期合作關係「壓價」，令租金能保持一定水平。對於場主來說，展銷或市集屬傳統生意，專服務特定區域，跟網上對應網下（O2O）營銷模式不盡相同。

▲ 短租舖讓租戶先試這種營運模式是否適合。

【香港製造】毋懼疫情推動本土特色 香港設計品牌靠「快閃店」增知名度【見下頁】

現時位於將軍澳新都城商場的商舖「前座」，正正使用短期租約形式，由場主拆細成攤檔分租。黃禹恒指「前座」營運方式，既讓場主接觸到網上客戶，又本身從事網上業務客戶嘗試實體店經營。」

黃禹恒認為，相信未來 1 年出現更多類似短期租約分拆模式，公司現正處理待農曆新年後加強短租舖資訊，讓更多人得知甚麼地方招攬檔主。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】