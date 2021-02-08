型格五色!笑顏 KF94 款立體成人口罩特價 最平售$33盒【指定門市】

JHC 日本城正以特價發售笑顏立體成人口罩。



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笑顏立體成人口罩為香港製造，口罩採用 KF94 式的立體設計製造，支援 Level 2 防護。口罩提供多色選擇，包括:月夜藍/極緻灰/酷黑/酒魅紅/墨綠每盒 1 色 10 片獨立包裝。此口罩售 $38 盒，任揀 3 盒 $98 ，平均每盒 $32.7。



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笑顏立體口罩規格

香港製造

ASTM LEVEL2

EN14683 Type II

BFE 及 PFE ≥ 98%

通過AZO DYES測試 不含致癌或有毒染料

約 200x80mm



一盒 30 個

每片獨立包裝 方便衛生

立體剪裁，透氣舒適



售價:$38 盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。