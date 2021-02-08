  • 22°C
香港時間 : 2021208日 (週一) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市直擊】Party room・酒吧無視限聚令繼續開　的士司機：常見凌晨5時叫車回家

業界頭條 13:06 2021/02/08

分享：

新冠肺炎疫情短期難完結，限聚令愈收愈緊，有消息指不少 Party room、酒吧仍然挺而走險，繼續違規營業，警方日前亦於葵青區搗破一間無牌酒吧。有的士司機向 SME.hket 記者表示，不少年青人在凌晨 4、5 點電召的士，估計是消遣完畢回家。

施政報告稱以科技助的士業重生　租車司機：不整頓行業制度只會徒勞無功見下頁

據記者知取得消息，各區工廠大廈仍有派對及活動房間繼續營業並且生意暢旺，每晚 10 時至凌晨 1 時的士電召極多，有人憂慮相關地點將成為第 5 波新冠肺炎疫情爆發的源頭。

限聚令下多間酒吧被迫休業甚至關門大吉。

深水埗指明「受限區域」接受強制檢測　基隆街食肆：員工「無得走」受困見下頁

入行 9 年的的士司機黃先生指確有其事。他說：「蛇有蛇路，鼠有鼠路。其實也很正常。觀塘工業中心偉業街、巧明街、興業街有不少出名酒吧，他們都有長期客。有些就是開桌球室，一個單位 3 至 4 張枱。私人賭檔就更加不在話下，越開越多，甚至有水晶吊燈，紅酒、白酒、牛扒，超級豪裝，營業了兩年多都沒事。現在的確有不少 Party 場會有客人 call 車，多數都是二十多歲，凌晨四五點 call 車，禮拜六、日就清晨 6 、7 點也有，看慣了。」

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

有消息指現時仍有不少酒吧、party room 仍在晚上營業。

四區封區零確診　尖沙咀商戶：似「做Show」解決不到問題根源見下頁

至於會否因此爆發第五波新冠肺炎疫情，黃先生估計可能性不大，畢竟身體不舒服通常都沒動力玩，其實1的士司機可能更「高危」，因受限於的士條例，開窗由客人決定，所以那怕客人不舒服不停咳，乘客亦可以決定不開窗，司機默默承受否則就會違例，黃先生苦笑這些條例在疫情下顯得可笑又可悲。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【營商Tips】工廈開文青Cafe招街客違規？創業開舖小心誤墮法網
2021/02/05
【營商Tips】工廈開文青Cafe招街客違規？創業開舖小心誤墮法網
香港飲食業難做!? 人氣食店渣哥第一元祖店宣布結業
2021/02/07
香港飲食業難做!? 人氣食店渣哥第一元祖店宣布結業
商業營銷 疫情 限聚令 酒吧 Party Room 的士 觀塘 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣