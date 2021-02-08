【疫市直擊】Party room・酒吧無視限聚令繼續開　的士司機：常見凌晨5時叫車回家

新冠肺炎疫情短期難完結，限聚令愈收愈緊，有消息指不少 Party room、酒吧仍然挺而走險，繼續違規營業，警方日前亦於葵青區搗破一間無牌酒吧。有的士司機向 SME.hket 記者表示，不少年青人在凌晨 4、5 點電召的士，估計是消遣完畢回家。

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據記者知取得消息，各區工廠大廈仍有派對及活動房間繼續營業並且生意暢旺，每晚 10 時至凌晨 1 時的士電召極多，有人憂慮相關地點將成為第 5 波新冠肺炎疫情爆發的源頭。

▲ 限聚令下多間酒吧被迫休業甚至關門大吉。

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入行 9 年的的士司機黃先生指確有其事。他說：「蛇有蛇路，鼠有鼠路。其實也很正常。觀塘工業中心偉業街、巧明街、興業街有不少出名酒吧，他們都有長期客。有些就是開桌球室，一個單位 3 至 4 張枱。私人賭檔就更加不在話下，越開越多，甚至有水晶吊燈，紅酒、白酒、牛扒，超級豪裝，營業了兩年多都沒事。現在的確有不少 Party 場會有客人 call 車，多數都是二十多歲，凌晨四五點 call 車，禮拜六、日就清晨 6 、7 點也有，看慣了。」

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▲ 有消息指現時仍有不少酒吧、party room 仍在晚上營業。

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至於會否因此爆發第五波新冠肺炎疫情，黃先生估計可能性不大，畢竟身體不舒服通常都沒動力玩，其實1的士司機可能更「高危」，因受限於的士條例，開窗由客人決定，所以那怕客人不舒服不停咳，乘客亦可以決定不開窗，司機默默承受否則就會違例，黃先生苦笑這些條例在疫情下顯得可笑又可悲。

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