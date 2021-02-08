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【WFH商機】休閒農場看準WFH趨勢 推「山羊來開會」大賺53萬兼保就業（多圖）

商管策略 18:01 2021/02/08

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英國克倫肖福德休閒農場（Cronkshaw Fold Farm）生意因新冠肺炎疫情大減，但農場主人將危機化作商機。他看準在家工作（WFH）需常常網上開會趨勢，推出「山羊來開會」（Call a Goat）服務，結果意外紅爆，為農場帶來 5 萬英鎊（約港幣 53 萬元）收入。

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自英國因新冠肺炎疫情「封城」後，大部分商家生意大受打擊，但位於英國西北部的蘭開夏郡（Lancashire）的克倫肖福德農場卻是少數例外。農場不僅業務沒有受影響，反而趁封城拓展新生意「山羊來開會」（Call a Goat），接到來自全球各地的定單大賺一筆。顧客只要花 5 英鎊（約港幣 53 元），就能讓農場的山羊在視像會議露面 5 分鐘，讓牠給所有與會者一點驚喜。

農場的山羊曾在美國、中國、澳洲等國家的網上會議出現，甚至曾參加 Facebook、英國保健署（NHS）的員工會議。最忙碌時還在 1 天內，參與 100 個視像會議。

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衛星辦公室・混合工作 兩地辦公成疫後新趨勢見下頁

農場今年初推出「山羊信差」（Goat With a Note）服務。只要花 10 英鎊（約港幣 106 元），農場員工就會將你指定的信息以山羊可食用的墨水，寫在可食用的紙上。當指定日期來臨，山羊便會進入視像會議，替客人公布消息。待到在場所有人閱讀完畢，山羊便會張開嘴，替客戶「銷毀」訊息。

這兩項「出位」服務，為農場帶來約 5 萬英鎊收入，令農場主人 Dot McCarthy 不僅毋須員工放無薪假，甚至還有資金添置新設備。

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Photo：Twitter@@ElizaMcGrath、CRONKSHAW FOLD FARM、Freepik

撰文 : 廖淑瑩

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