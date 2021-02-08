【旅遊寒冬】國際旅遊業去年損失逾10萬億！業界望今年復甦・2023年回復正常

新冠肺炎衝擊全球旅遊業，聯合國世界旅遊組織（UNWTO）發表的數據顯示，2020 年全球國際旅遊業收入損失高達 13,000 億美元（約港幣 103,000 億元），正威脅全球數以億計勞工的生計。不過，旅遊業界普遍認為，今年國際旅遊業形勢比去年好，更預計到 2023 年可恢復到疫情前的水平。

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世界旅遊組織發表的數據顯示，去年全球旅遊人次比 2019 年減少 10 億，下跌幅度高達 74%，規模為 2009 年金融風暴時期的 11 倍以上，導致國際旅遊收入蒸發高達 13,000 億美元，並估計有 1 至 1.2 億勞工的生計因而受到影響，而且多數來自中小型企業。組織表示，2020 年是全球旅遊業「最糟糕的 1 年」。

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▲ 至於旅遊業何時才能回復到疫情前的水平，有 43% 的受訪者認為要等到 2023 年，41% 則認為要等到 2024 年或更遲。

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若以地區分析，歐洲地區國際旅遊人次減少 5 億，為全球之冠，下跌幅度達 7 成 ; 其次為亞太地區，國際旅遊人次減少 3 億人。組織專家團隊的調查顯示，45% 的受訪者預期今年國際旅遊形勢將比去年好、3 成認為將比去年惡化、25% 認為不變。至於旅遊業何時才能回復到疫情前的水平，有 43% 的受訪者認為要等到 2023 年，41% 則認為要等到 2024 年或更遲。

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Photo：unsplash、Franz Jachim