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【管理Tips】提高員工士氣效率話咁易？訣竅：善用工作枱空間

商管策略 20:46 2021/02/08

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辦公枱文件堆積如山，影響工作心情？雜亂無章降低你對工作熱忱，雜物累積下「淹沒」可工作空間。不過，最重要是在怎樣環境下工作開心，你的標準是甚麼？若果你希望改善工作空間，不妨嘗試以下 2 個訣竅重整「工作基地」增強工作效能。

日日查閱email無法專心工作？ 3 招解決電郵爆炸煩惱快快收工見下頁

（1）最低層抽屜放文件架

一般工作枱最低層空間最大，可放兩個或以上的文件架橫向擺放，將原本工作枱上的文件有效收納，增加桌面使用位置。擺放次序方面，常用文件放在較前位置，無需要開到底取文件都非常方便。

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WFH開視像會議難集中？四招減低小朋友干擾難題見下頁

（2）枱頭只放處理中工作文件

最短時間找到需要工具或東西，是較理想工作環境。雖則桌面不易放過多文件，但擺放 1 個文件架亦不過份，前題是只針對處理中工作文件；文具、便利貼、迴紋針及文件夾可使用托盤架分隔。

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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