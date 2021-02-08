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【疫市營商】百年老店不敵新冠肺炎！Ladurée・Caffè Florian 宣布破產和停業（多圖）

業界頭條 11:02 2021/02/08

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新冠肺炎疫情打擊各國旅遊業，連帶旅遊景點的食肆生意大跌。其中在巴黎開業近 160 年的甜品店 Ladurée 宣布破產，另外在意大利有超過 300 年歷史的花神咖啡店（Caffè Florian）) 敵不過疫情宣布結業，藝術家莫奈（Oscar Monet）和安迪華荷（Andy Warhol）都是咖啡店的座上客。。

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Ladurée 在全球有多間分店，大多開設在遊客區，包括巴黎香榭大道和倫敦百貨名店 Harrods ，吸引不少遊客朝聖。但自新冠肺炎疫情爆發後，旅客人數大減，令 Ladurée 去年在全球虧損近 1,000 萬歐元，品牌母公司霍爾德集團（Groupe Holder）現時計劃出售 Ladurée 部分股權。

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至於在 1720 年開業、意大利最古老的咖啡廳的 Caffè Florian，也因為新冠肺炎疫情被迫結業。咖啡店在 2019 年總營業額高達 800 多萬歐元，但去年疫情爆發後，到訪意大利的旅客減少 7,800 萬人，威尼斯店更是首當其衝。

2020 年，Caffè Florian 營業額跌至不足 200 萬歐元。負責人 Marco Paolini 表示，除了要向員工支付薪金，還要向政府繳交約 21 萬歐元的全額租金。

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Photo：Erwmat、leo gonzales、Sortir à Paris、Ladurée、stephanemat

撰文 : 廖淑瑩

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